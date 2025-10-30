В Подмосковье ввели в эксплуатацию 14,2 млн кв метров недвижимости

За 9 месяцев в регионе построили и ввели в эксплуатацию 14,2 млн кв. метров недвижимости. Это на 0,8 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Из них: 10,8 млн «квадратов» пришлось на жилье и 3,4 млн на нежилые здания. Это дома, детские сады, школы, поликлиники и объекты для бизнеса. А также это дополнительные рабочие места, комфортные условия для жизни, отдыха и экономического роста. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года прирост составил почти миллион квадратных метров, что свидетельствует о значительном ускорении темпов жилищного и инфраструктурного строительства.

В топ округов лидеров вошли:

Городской округ Домодедово — 1 330 тыс. кв. метров;

Раменский городской округ — 1 066 тыс. кв. метров;

Одинцовский городской округ — 939 тыс. кв. метров.

Кроме жилых комплексов активно развиваются инфраструктурные проекты в рамках комплексной реновации территорий (КРТ). Наряду с новыми жилыми кварталами строятся современные образовательные учреждения, дошкольные заведения и лечебные центры, создавая полноценную среду для полноценной жизни и качественного досуга.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.