В Подмосковье возводят ЖК «Богдановский Лес»

В жилом комплексе «Богдановский Лес» в Подмосковье ведутся активные работы по завершению строительства первой очереди. В ее состав входят шесть корпусов общей реализуемой площадью 74,8 тыс. кв. метров с объектами коммерческой инфрастуктуры. Группа «Самолет» реализует проект в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба Минжилполитики.

Пять из шести корпусов первой очереди уже достигли 80% готовности. В корпусах № 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 и 10.2 полностью завершены монолит, кладка стен и перегородок, а также фасадные работы. Строители выполняют монтаж инженерных систем, остекление и внутреннюю отделку помещений. Работы по устройству кровли на этих объектах близки к завершению. Корпус № 10.1 построен на 64%. Строители закончили монолитные работы и кладку, приступили к устройству кровли и установке оконных блоков.

Для будущих жильцов в новых домах запроектировано 1618 квартир, среди которых представлены компактные студии, двухкомнатные лоты евро-формата и просторные трех- и четырехкомнатные квартиры максимальной площадью 88 кв. метров. В части планировок имеются постирочные и угловое остекление. Жилье передадут собственниками с чистой отделкой, вайтбокс и без отделки.

На первых этажах корпусов разместятся кафе, супермаркеты, салоны красоты и пункты выдачи заказов, во дворах появится все для интересного времяпрепровождения. Строители уже занимаются благоустройством придомовых территорий: устраивают покрытия и устанавливают малые архитектурные формы. Рядом с корпусами оборудуют детские площадки, уличные тренажеры, зоны отдыха со столами для пикника, площадки для игры в пинг-понг и баскетбольную площадку. В приватных дворах организуют систему доступа на территорию, а в темное время суток будет работать освещение.

Параллельно с возведением жилья продолжается строительство ключевых технических сооружений, обеспечивающих функционирование всего комплекса: локальных очистных сооружений (ЛОС), канализационных очистных сооружений (КОС), котельной и водозаборного узла.

Жилой комплекс «Богдановский лес» располагается в 17 километрах от МКАД по Володарскому шоссе. Рядом — Коробковское и Богдановское лесничества, Большой Людовинский пруд и набережная Москвы-реки. Помимо жилых корпусов на территории площадью 72,15 га планируется построить разнообразную социальную инфраструктуру: четыре детских сада для 1400 малышей, три школы в общей сложности на 3 000 мест, детско-взрослую поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и многоуровневые паркинги.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфрастуруру в рамках комплексного развития территорий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.