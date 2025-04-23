В Подмосковье ведется строительство ЖК «Skolkovo ONE»

В Подмосковье строят ЖК «Skolkovo ONE». В корпусах первой очереди жилого комплекса продолжается отделка мест общего пользования. Внешний вид и наполнение МОПов в полной мере соответствуют классу домов. Девелопер возводит жилой комплекс в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Для всех лобби в трех строящихся корпусах разработан индивидуальный авторский дизайн-проект. Таким образом, каждая входная группа дома имеет свой уникальный стиль. Интерьер лобби, типовых этажей и лифтовых холлов выполнен в гармоничных природных оттенках, создающих атмосферу комфорта и респектабельности. В отделке применяются высококачественные дорогие материалы.

Так, в лобби корпуса 4 для облицовки стен используются керамические плиты серых и бежевых тонов, а темно-серые акцентные вставки выполнены из керамогранита. Пол отделан темным керамогранитом. Стены лобби в корпусе 5 будут облицованы серым керамогранитом, акцентные вставки выполнены из натурального шпона. Для пола использован бежевый керамогранит. В отделке типового этажа для стен и пола применяются керамические плиты также серых и бежевых тонов. Отделка МОПов в корпусе 6 выполняется из керамогранита серо-бежевых оттенков.

Все лобби в Skolkovo ONE занимают площадь от 150 до 200 кв. метров, а высота потолков достигает 4,3 метров. Это позволяет выстроить комфортное пространство, наполнив помещения светом и воздухом.

Уникальные авторские решения известного архбюро Apex Project Bureau делают входные группы эстетичными и высокофункциональными. В лобби с панорамными окнами в пол планируется комфортные лаундж-зоны ожидания с авторской мебелью, просторные колясочные, зоны хранения, лапомойки, премиальные лифты. Также предусмотрена безбарьерная среда для перемещений и продуманная навигация. Дополнительную привлекательность функциональным зонам добавят стильные акценты — эстетичная подсветка, инсталляции, зеркала и живые растения.

На текущий момент строителями ведутся работы по укладке напольного керамогранита во всех входных группах домов первой очереди. В полном объеме осуществлена поставка квартирных дверей из высокопрочной стали, разработанные специально на заказ, производится их монтаж.

«Места общего пользования в Skolkovo ONE спроектированы с учетом потребностей жителей современного жилого комплекса бизнес-класса. Значительные размеры лобби позволяют превратить их в многофункциональные помещения, а также предусмотреть высокий уровень безопасности за счет организации круглосуточного видеонаблюдения. консьерж-сервиса, большой площади остекления входных групп, оснащения их системами контроля доступа», — рассказал генеральный директор Ikon Development Иван Виноградов.

Жилой комплекс Skolkovo ONE ― проект бизнес-класса, который расположен в поселке Заречье Одинцовского городского округа, рядом с уникальным Мещерским природным. Всего в составе ЖК возведут 16 монолитно-кирпичных корпусов высотой 5–9 этажей. В проекте представлены квартиры с разнообразными эргономичными планировочными решениями. Во всех подъездах обустроены большие светлые лобби с высокими потолками и зоной ресепшн. На верхних этажах корпусов расположены видовые лоты с панорамными окнами и потолками. Территорию Skolkovo ONE украсят собственные ландшафтные парки, кроме того, резиденты ЖК смогут пользоваться отдельным входом в Мещерский парк. Первые этажи домов займут магазины, кафе, предприятия сферы услуг. Всего в 5 км от ЖК находится знаменитый город будущего «Сколково», насыщенный объектами современной инфраструктуры.

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