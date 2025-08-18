В Подмосковье ведется строительство ЖК «Level Лесной»

В Подмосковье возводят ЖК «Level Лесной». Работы ведутся одновременно на всех ключевых участках — от подземного паркинга до надземных этажей. Девелопер Level Group строит жилой комплекс в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В доме 24 в корпусе 3 строители приступили к устройству монолита 4-го надземного этажа. В корпусах 1 и 2 ведется бетонирование вертикальных конструкций третьего этажа. Готовность составляет 20% в первом корпусе и 30% во втором. В подземном паркинге продолжаются монолитные работы, общий прогресс составляет порядка 90%.

Работы на площадке дома 26 идут строго по графику. Завершено армирование фундаментных плит в корпусах 1 и 2, активно возводятся монолитные конструкции подземной части. В корпусе 1 монтируются вертикальные конструкции 1-го этажа, в корпусе 3 армируются стены 3-го этажа, в корпусе 4 — второго. В паркинге также была начата кладка стен и перекрытий. На площадке функционируют четыре башенных крана и начат монтаж пятого крана вблизи корпуса 5.

Жилой комплекс «Level Лесной» объединяет современную архитектуру, комфортную инфраструктуру и природное окружение. Проект включает частную школу, два детских сада, коммерческие помещения на первых этажах и собственный лесопарк площадью 5,1 гектара. Для будущих жителей предлагается широкий выбор квартир — от студий до четырехкомнатных, включая варианты с панорамным или угловым остеклением, окном в ванной, увеличенной высотой потолков и просторными террасами.

В Подмосковье застройщики строят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со вей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.