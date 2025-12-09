В Подмосковье строят ЖК «Пушкино Град». На объекте завершены работы по кладке стен и кровле, остекление на финальном этапе. Девелопер «ДЕЛО» реализует проект в Пушкинском городском округе, сообщает пресс-служба Минжилполитики.

В доме № 1: остеклено 85% окон, смонтированы системы электроснабжения и заземления, вентиляционные воздуховоды готовы на 95%. Ведутся фасадные работы, включая установку подсистемы и монтаж кронштейнов.

В доме № 2 завершены подготовительные работы перед устройством витражей, почти полностью готово электроснабжение, продолжается установка вентиляции и ведутся фасадные работы.

В доме № 3 установлены практически все окна и витражи верхнего этажа, подведено электричество и смонтирована система вентиляции. Продолжаются работы по отделке фасада.

Выполнены работы по наружным внутриквартальным сетям водопровода на 85%, канализации на 85%. Всего на строительной площадке задействованы 162 специалистов и 3 единиц техники.

Жилой квартал «Пушкино Град» — флагманский проект расположенный на северо-востоке Московской области в 20 минутах от МКАД по Ярославскому шоссе, в черте города Пушкино. На территории квартала, где в несколько очередей возводится 21 жилой дом переменной этажности, построят всю необходимую инфраструктуру: школа на 1 275 мест, два детских сада на 625 мест, многофункциональная поликлиника на 167 посетителей в смену, собственный акватермальный комплекс (ФОК). На первых этажах жилых домов, разместятся магазины, салоны красоты и кофейни. Также будут реализованы многоуровневые наземные паркинги, детские площадки, велодорожки, благоустроенные пешеходные аллеи и площадки для отдыха.

В Подмосковье застройщики строят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со всей необходимой инфраструктурой.

Губернатор региона Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сказал Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.