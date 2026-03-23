В Подмосковье разъяснили порядок оформления документов для газа

Для подключения частного дома к газу в Подмосковье необходимо заранее оформить документы на недвижимость и получить технический паспорт. Объект должен состоять на кадастровом учете, а права на него — быть зарегистрированы, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

ГБУ «БТИ Московской области» сопровождает жителей на всех этапах подготовки документов — от консультации до выезда специалистов на место. Для разработки проекта газификации требуется технический паспорт жилого дома или выписка из него. Также может понадобиться ситуационный план участка с точным указанием расположения дома.

Получить услуги БТИ можно несколькими способами. Лично — в окнах БТИ в офисах МФЦ Московской области.

С выездом — по заявкам мобильные офисы работают в населенных пунктах региона.

Дистанционно — через официальный сайт.

По телефону горячей линии +7 (498) 568-88-88 можно оформить заявку или получить консультацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с представителями ПАО «Газпром». На важной встрече было принято решение о догазификации почти 1 000 СНТ. Также обсудили реализацию ключевых программ по повышению надежности энергоснабжения региона.

«Сегодня мы проводим очень важную встречу, которая касается и газификации, и расширения мощностей газораспределительных станций, и всего, что связано с концессиями, теплоснабжением в Московском регионе. Активно реализуется президентская программа догазификации населенных пунктов, и наше Подмосковье имеет весьма заметную долю в проектах «Газпрома». Поэтому все эти актуальные вопросы мы вынесли на обсуждение. До наступления холодов мы должны завершить необходимые работы по подготовке наших муниципалитетов к отопительному сезону», — заявил Воробьев.