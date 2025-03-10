В Подмосковье рассказали о нюансах покупки недвижимости по системе счетов эскроу

Система счетов эскроу стала обязательной для большинства новостроек с 2019 года и коренным образом изменила рынок, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Плюсы:

Безопасность сделки — деньги остаются на специальном счете в банке и переводятся застройщику только после завершения строительства. Это снижает риск недостроя.

Гарантия возврата средств — если проект не реализуется, банк возвращает клиенту вложенные деньги.

Прозрачность — исключаются схемы с привлечением средств дольщиков, которые ранее могли идти на другие стройки.

Минусы:

Более высокая стоимость жилья — застройщики больше не могут использовать деньги дольщиков для строительства, а кредитное финансирование увеличивает себестоимость.

Отсутствие процентов на средства на эскроу-счете — со временем инфляция может «съесть» часть суммы.

Лимит на сумму возвращаемых средств в случае банкротства банка — вернуть деньги покупатель сможет, но до 10 млн рублей.

Выбор в пользу новостройки по эскроу — это компромисс между безопасностью и ценой. Покупателям стоит внимательно изучать репутацию девелопера и условия конкретного проекта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.