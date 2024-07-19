В Подмосковье проводится реконструкция и капремонт 2 музеев и 14 домов культуры

В Московской области ведутся работы по капитальному ремонту и реконструкции учреждений культуры. Так, в нынешнем году в регионе капитально ремонтируют 2 музея и 14 домов культуры, сообщает пресс-служба Мособлдумы региона.

«В этом году у нас масштабная программа — планируется провести капитальный ремонт 13 домов культуры. На эти цели запланировано почти 3 млрд рублей», — рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Капитальный ремонт проводится в:

МБУК ДК «Исток», г.о. Серпухов;

МАУК «Красногорский культурно-досуговый комплекс «Подмосковье»;

МАУ города Дубны Московской области «Дворец культуры «Октябрь»;

МУК г.о. Павловский Посад Московской области «Дворец культуры «Павлово-Покровский»;

Филиал «ГДКиС «Мир» МБУ «ЦКД «Импульс», г.о. Домодедово;

МБУК «Дом культуры «Октябрь», г.о. Лосино-Петровский;

МБУК «Дворец культуры», г.о. Ступино;

МБУК г.о. Балашиха «КДЦ «Заря», г.о. Балашиха;

МБУ «Дом культуры им. 1 Мая», г.о. Подольск;

АУ «Дворец культуры «Родина», г.о. Химки;

МБУ «Культурный центр «Октябрь», г.о. Электросталь;

МУ «Дворец культуры «Мир», г.о. Лыткарино;

МБУК «Центральный Дом культуры им. Н.Н. Нариманова Городского округа Шатура».

Помимо этого, проводится капитальный ремонт музея «Новый Иерусалим», реконструкция музея-заповедника «Мелихово» и реконструкция культурно-досугового центра «Протон» в Серпухове.

«Наши жители могут найти всю необходимую информацию о домах культуры с помощью удобного онлайн-сервиса. Здесь можно записаться на занятия в кружки, посмотреть расписание различных мероприятий, концертов», — добавил Брынцалов.

Сервис dk.mosreg

Портал https://dk.mosreg.ru/, посвящен домам культуры и кружкам, это единый информационный ресурс для посетителей любого возраста.

На портале можно:

найти дом культуры в своем округе и узнать всю информацию о его работе;

записать ребенка в кружок;

записаться на различные занятия;

посмотреть афишу культурных мероприятий;

отправить онлайн-заявку на аренду городских пространств в домах культуры.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.