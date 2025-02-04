В Подмосковье проведут капремонт 119 объектов образования и 14 школ искусств в 2025 году

В Московской области в этом году продолжится масштабная программа по капитальному ремонту объектов образования. В этом году запланировано провести капитальный ремонт 119 объектов образования и 14 школ искусств, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Кроме этого, программа на этот год включает 7 объектов допобразования, 11 колледжей. Также запланирован капремонт объектов допобразования в сфере культуры — 14 детских школ искусств. Все эти учреждения вошли в план капремонта по наказам наших жителей», — рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что депутаты Мособлдумы ведут постоянный контроль за ходом работ в своих округах. Так, в частности, по просьбе родителей в капитально ремонтируемых школах проводится также и благоустройство прилегающей территории.

«По просьбам родителей в Подмосковье в программу капремонта с 2024 года вошли и учреждения дополнительного образования. Важно, чтобы у талантливых творческих ребят было все необходимое для самореализации», — отметил спикер Мособлдумы.

Адресный перечень ремонтируемых объектов образования — здесь.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.