В Подмосковье пройдет региональный этап национального конкурса «Строймастер»

Организатором конкурса, который проходит при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, выступает ассоциация «Национальное объединение строителей».

В 2023 году конкурс «Строймастер», основной целью которого является популяризация и повышение престижа строительных профессий, прошел в 44 регионах страны, а его участниками стали свыше 1 000 человек. В 2024 году конкурс пройдет в 46 регионах России. До 31 мая его региональный этап состоится в Подмосковье. По традиции состязания пройдут по четырем номинациям: «Лучший штукатур», «Лучший каменщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» и «Лучший сварщик».

Победители региональных этапов встретятся в финале конкурса на площадке в Москве, где в преддверии Дня строителя, с 5 по 9 августа 2024 года, поборются за победу на федеральном уровне.

Конкурс «Строймастер» стал значимым событием для отечественного стройкомплекса, а также площадкой для обсуждения профессиональных вопросов и задач.

Полная информация о конкурсе «Строймастер» размещена на официальном сайте, а также в телеграм-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.