Журналист Моррис: Байден начал экономическую войну с РФ, подписав закон о REPO

Хозяин Белого дома Джо Байден начал объявил России экономическую войну, подписав закон о конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины, считает журналист из США Клейтон Моррис, пишет РИА Новости.

«Закон REPO, возможно, более важен (чем пакет помощи Украине — ред.) и на самом деле является объявлением войны непосредственно против России», — заявил он в эфире шоу Redacted.

Вашингтон, по словам журналиста, хочет финансировать самую коррумпированную страну в Европе изъятыми у России деньгами. Причем даже госдеп не стесняется признавать нарушения прав человека и коррупцию, которые сегодня находятся в основании украинской государственности, добавил Моррис.

«Это беспрецедентный шаг, и это явное объявление войны. <…> Ничего хорошего из этого не выйдет», — заключил Моррис.

Евросоюз и страны G7 после начала СВО России на Украине заморозили порядка 300 миллиардов евро валютных резервов РФ.