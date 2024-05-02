Seattle Times: еще один источник утечек о нарушениях в Boeing умер в США

Очередной источник утечек о нарушениях в компании Boeing скончался в США в результате внезапной болезни, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Seattle Times.

«Джошуа Дин, бывший аудитор качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems и один из первых источников утечек о возможном игнорировании производственных дефектов у модели 737 Max, скончался после короткой и внезапной болезни», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 45-летний американец жил в Канзасе и вел здоровый образ жизни. Ранее он не жаловался на болезни, однако за две недели до смерти он находился в критическом состоянии. Он оказался в больнице с жалобами на проблемы с дыханием. Медики обнаружили у него бактериальную инфекцию, а после произошел отказ органов.

По информации издания, Дин направлял жалобы авиарегулятору на производственную линию модели Boeing 737 в компании Spirit. Также он давал показания по иску к акционерам компании.

В середине марта в Южной Каролине было обнаружено тело информатора, который проработал в Boeing 32 года. Он также неоднократно сообщавший о нарушениях в компании. Согласно официальной версии, 62-летний Джон Барнетт якобы нанес себе смертельную рану.