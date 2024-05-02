США собираются бросить прибалтов, поляков, немцев и французов в «в огонь войны» вслед за украинцами, заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в беседе с ТАСС .

Для этого, по его словам, уже создается почва. Американский ВПК получает выгоду от гибели сотен тысяч украинцев, а Североатлантический альянс выкачивает деньги из Европы.

«Вслед за украинцами в огонь войны рассчитывают кинуть прибалтов, поляков, немцев и французов. Сегодня для этого готовится почва. Ведь украинцы уже кончаются, а схема превращения их гибели в американские прибыли ждет новых жертв», — указал Медведчук.

Запад во главе с Соединенными Штатами, по его словам, «ввели насилие и убийство оппонентов как норму политического процесса». Вашингтон «возродил принцип» итальянского фашизма по принципу «Друзьям — все, врагам — закон», добавил Медведчук.