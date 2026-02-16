В Подмосковье продают ресторан, где снимали фильм «Чародеи»
Фото - © Кадр из фильма «Чародеи»
В Московской области объявили торги по продаже бывшего ресторана «Дубрава» в Селятине. Это заведение посещали знаменитости и политические деятели. Также здесь снимали фильмы «Чародеи» и «Ландыш серебристый», сообщает «Интерфакс».
Ресторан с титановой крышей построили рядом с аэропортом Внуково в 1970 годах. Здесь бывали Фидель Кастро, Маргарет Тэтчер, Эдвард Кеннеди, Джимми Картер. В том числе заведение посещал Леонид Брежнев и другие знаменитости. Здесь проводились правительственные приемы и снимались фильмы.
Продается сам ресторан площадью 1 тыс. кв. м, три нежилые здания и право аренды земельного участка. Начальная стоимость лота — 185,2 млн рублей. Торги пройдут 18 марта, заявки принимают до 16 марта.
Ранее стало известно, что в 2025 году в Новосибирске прекратили работу 108 предприятий общественного питания из-за инфляции, роста расходов и снижения числа посетителей.
