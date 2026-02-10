В Новосибирске в 2025 году закрылись десятки ресторанов из-за кризиса

В 2025 году в Новосибирске прекратили работу 108 предприятий общественного питания из-за инфляции, роста расходов и снижения числа посетителей, сообщили эксперты, пишет atas.info .

По данным СПАРК, в 2025 году в Новосибирске закрылись 108 компаний из сферы общепита, включая как небольшие, так и известные заведения. Аналогичная тенденция наблюдается по всей России: за год ликвидировано 35,4 тыс. предприятий, что на 10% больше, чем в 2024 году.

Выручка ресторанов в Новосибирской области выросла всего на 4%, тогда как издержки на продукты, аренду и персонал увеличились на 10–15%. Президент ассоциации лидеров гостеприимства Анастасия Киреева отметила, что основные расходы приходятся на зарплаты, ингредиенты и аренду, а снижение покупательной способности населения сокращает спрос.

Среди закрывшихся заведений — Pardon my French, гастробистро UNO, Quince, Mr. Kim, More Tasty, BEERMAN & PIZZA на Маркса, Skuratov Coffee, клуб «Бункер» и кофейня «Колумбиана». Причины закрытий — убытки, высокая конкуренция, смена арендаторов и снижение интереса к новым форматам.

Эксперты считают, что в 2026 году кризис продолжится из-за новых налоговых правил и роста расходов. По мнению ресторанного консультанта Натальи Ильиной, под угрозой остаются заведения с высокой арендой и устаревшей концепцией. Фуд-блогер Татьяна Молова добавила, что особенно сложно будет небольшим кафе и кофейням в неудачных локациях.

Ресторатор Денис Иванов подчеркнул, что для многих владельцев ресторанов вопрос выживания становится приоритетным.

