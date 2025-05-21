В Подмосковье построят детский сад на 300 мест в ЖК «Пушкино Град»

В Подмосковье началось строительство жилого квартала «Пушкино Град», в рамках которого девелопер компании «ДЕЛО» приступил к проектированию детского сада на 300 мест. Об этом сообщает министерство жилищной политики Московской области.

Детсад будет располагаться в трехэтажном здании и сможет одновременно принимать 12 групп детей. В проекте предусмотрены музыкальный и физкультурные залы, помещения для кружков, кабинет логопеда, медицинский кабинет, пищеблок, постирочная и колясочная на первом этаже, а также комнаты для персонала. На территории детского сада будут обустроены площадки для прогулок с теневыми навесами и игровыми формами, соответствующими возрасту детей.

Девелопер также планирует создать комфортное и безопасное пространство, обеспеченное пандусами и лифтами для маломобильных групп населения.

Жилой квартал «Пушкино Град» занимает площадь 34,4 гектара и включает 21 дом переменной этажности, школу, два детских сада, поликлинику и акватермальный комплекс. Всего запланировано 7 очередей строительства.

Квартиры в комплексе представлены в широком ассортименте, включая уютные студии и просторные квартиры с мастер-спальнями и гардеробными. Также предусмотрены кладовые комнаты. Все квартиры предлагаются с готовыми вариантами дизайна.

Архитектура квартала выполнена в современном стиле с использованием строгих тонов фасадов из клинкера и алюминиевых панелей. Концепция «двор без машин» и система безопасности с круглосуточной охраной и камерами наблюдения обеспечивают комфорт и безопасность жителей.

Жилой квартал «Пушкино Град» расположен на северо-востоке Московской области, всего в 20 минутах от МКАД по Ярославскому шоссе, в черте города Пушкино.