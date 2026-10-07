В Подмосковье оформили почти 5 тыс объектов по «гаражной амнистии»

Жители Московской области за три квартала 2026 года зарегистрировали право собственности на 4915 объектов по «гаражной амнистии», сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В собственность оформили 881 гараж и 4034 земельных участка под ними. Общая площадь земли составила 107,2 тыс. квадратных метров.

Федеральная программа действует с осени 2021 года. Она позволяет узаконить гаражи, которыми люди пользовались десятилетиями, и распоряжаться ими. Легализация также помогает муниципалитетам упорядочивать территории и сокращать число бесхозных и заброшенных построек.

Под амнистию подпадают гаражи, построенные до конца 2004 года, когда начал действовать современный Градостроительный кодекс РФ. Документы должны подтверждать, что землю выделили гаражному кооперативу либо человеку от предприятия, при котором кооператив создавался.

Для оформления подойдут сохранившиеся свидетельства пользования: справки о владении, в том числе от профкомов, членские книжки гаражного кооператива, чеки об уплате взносов или технические паспорта БТИ.

Амнистия распространяется на капитальные гаражи с фундаментом. Исключение — случаи, когда землю предоставили всему кооперативу в бессрочное пользование. Если координаты участка отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, потребуется заказать межевание у кадастрового инженера. Он составит схему расположения участка на кадастровом плане территории.

В регистрации откажут, если гараж признан судом самовольной постройкой, расположен на земле для индивидуального жилищного строительства или садоводства, является сборно-разборной конструкцией без монолитного фундамента. Амнистия не охватывает места в подземных паркингах многоквартирных домов и торговых центров.

Заявление подают на региональном портале госуслуг через сервис «Предварительное согласование предоставления земельного участка», загрузив сканы документов по подсказкам системы.

Первоначально программа действовала до 1 сентября 2026 года. Федеральный закон от 04.08.2026 № 305-ФЗ продлил ее на пять лет — до 1 сентября 2031 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.