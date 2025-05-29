В Подмосковье обсудят ход реализации программы по расселению аварийного жилья

«Тема расселения и практика выдачи жилищных сертификатов обсуждалась в понедельник на еженедельном совещании губернатора. Эти темы также вошли в Народную программу «Единой России» в качестве наказов», – рассказал руководитель фракции, секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

«Мы держим вопросы расселения на постоянном контроле в своих округах. И сейчас нам важно посмотреть практику выдачи жилищных сертификатов. Наша область была в числе первых по внедрению сертификата, и эта практика хорошо себя зарекомендовала. В прошлом году такую возможность использовали более 2 тысяч человек, было расселено 42 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Сертификат позволяет семье, живущей в аварийном доме, не ждать четыре или пять лет, а значительно раньше переехать в новое комфортное жилье. Жители по сертификату могут приобрести готовое жилье в новостройке на территории любого округа Московской области», – сказал Игорь Брынцалов.

Он добавил, что «на площадке Мособлдумы в июне проведём Открытую трибуну, пригласим жителей аварийных домов и тех, кто уже получил сертификаты. Нам важно понять: с какими трудностями сталкиваются люди, какие механизмы, в том числе законодательные, нужно доработать. Мероприятие проведём максимально открыто, организуем трансляцию, чтобы услышать каждого и донести информацию до всех, кто проживает в аварийных домах», – сказал руководитель фракции «Единая Россия».

Напомним, что площадь ветхого и аварийного жилья в Московской области составляет 10%. Это более 16 тысяч домов и свыше 930 тысяч человек соответственно. В настоящее время в государственную программу переселения включены дома, признанные аварийными, площадь которых составляет 191 тысячу квадратных метров. Это 18 тысяч помещений, в которых проживают около 43 тысяч человек.

Всего за период за период с 2019 по 2024 год были расселены дома, признанные аварийными, площадь которых составила более 400 тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.