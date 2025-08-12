В Подмосковье можно купить новую квартиру для переселения из аварийного жилья

Приобрести новую квартиру для переселения из аварийного жилья по сертификату можно в любом округе Московской области. Рассказываем о современных новостройках в городском округе Щёлково, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

ЖК «Солнечная долина» — многоквартирные монолитно-кирпичные дома с авторской архитектурой в окружении лесного массива. В жилом комплексе представлены квартиры разных форматов, начиная от студий и заканчивая просторными лотами с тремя спальнями и просторными кухнями-гостиными. Благоустройство придомовой территории включает газоны, деревья, кустарники, детские городки и автостоянки. В ближайшем окружении есть озера, пруды, и реки. Неподалеку от жилого комплекса расположен детский сад № 54.

ЖК «Дом на Сиреневой» — монолитно-кирпичные дома комфорт-класса. Планировочные решения — от студий до трехкомнатных. В некоторых планировках спроектированы кухни-гостиные увеличенной площади. Здания оснащены навесными вентилируемыми фасадами и облицованы декоративным износостойким кирпичом. Оформление домов выдержано в спокойной бежевой гамме с добавлением ярких цветных вставок. Проектом предусмотрено создание безбарьерной среды, входные группы расположены на уровне тротуаров и обустроены понижающие площадки. Дополнительно для хранения вещей новоселы смогут воспользоваться помещением для колясок и велосипедов на первом этаже. Коммерческие помещения, расположенные на первых этажах, займут магазины, службы быта, аптеки и другие объекты торговой инфраструктуры. Жителям комплекса доступна вся социальная инфраструктура ближайших микрорайонов города, включая школы, детские сады, поликлиники, спортивные и культурные объекты, магазины и торговые центры.

ЖК «Солнечный парк» — граничит с Центральным парком, за которым находится городской пляж, неподалеку озеро Сиваш и Амерьевский карьер. В кирпично-монолитных 17-этажных зданиях предложены квартиры от студий до четырехкомнатных. Секции размещены на стилобате с коммерческой недвижимостью. В квартале реализуется концепция дворов без машин. Безопасность жителей обеспечивает система «Умный дом» и видеонаблюдение с ночной съемкой. На закрытой территории новостройки есть собственная детская площадка и торговая галерея. На этажах предусмотрены лифты, места для детских и инвалидных колясок. На придомовой территории расположена парковка на 859 машино- мест. Возле новостройки работают детский стадион, школа № 8, детский сад № 19.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.