В Подмосковье более 80 человек переселили из аварийных домов за неделю

Более 1,3 тыс. кв. метров аварийного жилья расселили на минувшей неделе в 12 муниципалитетах Московской области. 87 человек переехали в новые квартиры или получили компенсации, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Расселение граждан происходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Из аварийного жилья переселены 87 человек. На прошедшей неделе по нацпроекту „Жилье и городская среда“ было расселено 36 аварийных помещений в 12 округах Московской области», — говорится в сообщении.

Всего за неделю расселили 1 385 кв. метров аварийного жилья в Клину, Электростали, Сергиевом Посаде, Пушкинском, Шатуре, Луховицах, Лотошино, Химках, Одинцовском, Рузском, Мытищах и Дзержинском.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

В следующем году мы завершаем программу до 2017 года и открывается новая большая программа. <…> Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.