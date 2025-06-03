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В Подмосковье 146 человек переехали в новые квартиры из аварийного жилья

На минувшей неделе в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 11 городских округах Подмосковья проходило расселение жителей из аварийного жилья. Общая площадь расселяемого аварийного фонда составила 2 370,22 кв. м, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В округах: Богородский, Красногорск, Лосино-Петровский, Люберцы, Пушкинский, Серпухов, Рузский, Серебряные Пруды, Солнечногорск, Ступино, Шатура — из аварийного жилищного фонда расселены 146 человек из 63 жилых помещений.

Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость.

Также 1 июня в Московской области стартовала программа выдачи сертификатов для переселения из аварийного жилья.

Встречи представителей министерства строительного комплекса Московской области, администраций округов с собственниками жилья в аварийных домах уже прошли в округах Подмосковья. В первый же день жители аварийных домов подали 15 заявлений. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.