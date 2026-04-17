В Подмосковье 12 медикам вручили сертификаты по социальной ипотеке

В доме правительства Московской области прошло первое в 2026 году вручение свидетельств по программе «Социальная ипотека». Сертификаты на покупку жилья получили 12 врачей и медицинских сестер, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Программа действует с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. За это время более 3,5 тыс. специалистов улучшили жилищные условия.

В 2026 году планируется выдать 219 свидетельств: 81 медицинскому работнику, 73 учителям, 60 молодым ученым и уникальным специалистам оборонно-промышленного комплекса, а также 5 тренерам. Участники получают из регионального бюджета 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет они выплачивают ипотеку, при этом государство ежемесячно компенсирует основной долг, и фактически заемщики платят только проценты по кредиту.

«В 2026 году мы вручаем 219 свидетельств по программе «Социальная ипотека». По итогу участники платят только проценты по кредиту», — сказала министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин отметил, что за 10 лет более 2 тыс. медиков получили сертификаты на покупку квартиры. В этом году планируется вручить 81 свидетельство медицинским работникам.

Сертификаты получили специалисты из Истринской, Химкинской, Пушкинской, Раменской, Лыткаринской, Жуковской и Наро-Фоминской больниц, Коломенского перинатального центра, Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера и Центральной клинической психиатрической больницы имени Ф. А. Усольцева.

«Я очень счастлива. Хотим купить квартиру в Химках, сейчас выбираем район. Эта программа для медиков — большое подспорье в решении жилищного вопроса», — сказала акушер-гинеколог Химкинской клинической больницы Анна Александрова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.