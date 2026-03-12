В Петербурге цены на новостройки в феврале снизились на 1,9%

Медианная цена за квадратный метр в Петербурге снизилась на 1,9%

В феврале 2026 года стоимость квадратного метра в строящихся домах Петербурга снизилась на 1,9% и составила 331 тыс. рублей, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Аналитики нейросети Алиса AI изучили цены на первичное жилье в городах с населением более 500 тыс. человек на основе данных поиска «Яндекса». В среднем по стране квадратный метр в новостройках за месяц почти не изменился, прибавив 0,5% — до 178 тыс. рублей. В девяти городах цены снизились.

Среди городов-миллионников медианная стоимость выросла на 0,3% и достигла 205 тыс. рублей. Петербург показал более заметное снижение — минус 1,9% за месяц. При этом медианная стоимость квартиры почти не изменилась и составила 13,4 млн рублей (−0,3%), что связано с выходом на рынок лотов большей площади.

Петербург остается лидером среди миллионников по компактности предложений: медианная площадь строящихся квартир составляет 39,3 кв. м.

Самые высокие цены за квадратный метр зафиксированы в Москве (535 тыс. рублей), Петербурге (331 тыс.), Казани (259 тыс.), Балашихе (237 тыс.) и Нижнем Новгороде (206 тыс.).

Снижение цен в феврале также отмечено в Челябинске (−2,6%), Набережных Челнах (−0,7%), Ярославле (−0,4%), Саратове (−1,6%), Уфе и Новосибирске (по −1,1%). Более умеренное падение зафиксировано в Краснодаре, Волгограде, Кемерово, Красноярске и Хабаровске.

