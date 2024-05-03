В Павловском Посаде вручили жилсертификаты переселенцам из аварийного жилья

С 2024 года в Московской области стартовал новый этап нацпроекта «Жилье и городская среда» по расселению аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

В Павловском Посаде глава округа Денис Семенов вручил жилищный сертификат 7 семьям.

Минимальная оплачиваемая площадь по сертификату составляет 33 кв. метров. Компенсация за квадратный метр составляет 130 185 рублей. Субсидию можно потратить на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья, в новостройке или на строительство.

Также от него можно отказаться. Житель аварийного дома будет переселен привычным способом — для него построят дом или приобретут квартиру на вторичном рынке. Новое жилье будет в том же муниципалитете.

В рамках нового этапа нацпроекта в Павлово-Посадском округе будет переселено около 400 человек и более 6 тыс. кв. метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.