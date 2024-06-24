В Павловском Посаде продолжается выдача жилищных сертификатов детям-сиротам

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В Павлово-Посадском городском округе продолжается обеспечение жильем детей-сирот. В 2024 году округу необходимо обеспечить 20 детей собственным жильем. Об этом сообщает администрация округа.

С 2023 года действует порядок выдачи и реализации государственного жилищного сертификата Московской области на однократное получение за счет средств бюджета Московской области социальной выплаты для приобретения жилого помещения в собственность.

Глава Павлово-Посадского округа поздравил с получением сертификата Марата Шарифуллина — обучающегося 2 курса ГБПОУ МО «Павлово-Посадский техникум» по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрооборудования».

«Желаю тебе достижения больших высот и создания своего уютного семейного гнездышка!» — пожелал Марату глава Павлово-Посадского городского округа Денис Олегович Семенов.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.