В Озерах завершат капремонт больницы в сентябре 2026 года

Капитальный ремонт Озерской больницы «Коломенской ЦРБ» в городском округе Коломна завершат в сентябре 2026 года. Работы на объекте выполнены на 85%, сейчас строители монтируют инженерные системы и ведут отделку помещений, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проходят по адресу: улица Ленина, 73а, строение 3, в городе Озеры. На объекте задействованы более 50 человек. Специалисты монтируют инженерные системы, укладывают напольное покрытие из керамогранита, выравнивают стены и потолки на лестничных клетках, устанавливают подвесные потолки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.