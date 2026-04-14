В Орехово-Зуевском округе строят котельную на 40 МВт

Новую котельную возводят в микрорайоне ЛиАЗ города Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа взамен изношенного объекта Ликинского автобусного завода. Строительная готовность составляет 72%, завершить работы планируют в третьем квартале 2026 года, сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новая котельная обеспечит теплом микрорайон ЛиАЗ. Действующий объект Ликинского автобусного завода эксплуатируется около 50 лет и уже не справляется с нагрузкой.

Мощность энергообъекта составит 40 МВт. Тепло будут вырабатывать пять котлов по 8 МВт каждый. Котельную собирают из 26 блок-модулей, полностью укомплектованных на заводе, что позволяет ускорить монтаж.

Строительство началось в июне 2024 года. Сейчас специалисты монтируют внутренние инженерные сети. Надзор за ходом работ осуществляет Главгосстройнадзор Подмосковья. Проект реализует компания «Интеллектуальные коммунальные системы Орехово-Зуево».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.