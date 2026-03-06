В Орехово-Зуевском округе начали строить корпус лицея

сегодня в 15:26

Строительство трехэтажной пристройки к Ликино-Дулевскому лицею началось в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа. Новый корпус рассчитан на 550 учеников, его планируют открыть 1 сентября 2027 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Пристройку возводят на улице Степана Морозкина на территории действующего лицея. Здание соединят с основным корпусом теплым переходом на уровне второго этажа. Работы финансируются из регионального бюджета в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.