В округе Шатура снесли шесть аварийных домов с начала года

Шесть аварийных жилых домов ликвидировали с начала года в муниципальном округе Шатура. Жителей расселили по государственной программе переселения, общий объем снесенного жилья превысил 2 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры

В Рошале на улице Свердлова демонтировали двухэтажные дома № 40, 44, 45 и 46, а также одноэтажный дом № 12/8 на улице Октябрьской революции. Здания, построенные в середине XX века, были деревянными, утратили эксплуатационную пригодность и признаны аварийными. В рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» 79 человек получили новые квартиры.

В поселке Пустоши снесли двухэтажный деревянный дом № 14 на улице Центральной. Перед демонтажем из него расселили 41 жителя. Общая площадь ликвидированного аварийного жилья составила около 2095 квадратных метров. Решение о дальнейшем использовании освобожденных территорий примет администрация округа.

Кроме того, в муниципалитете выявили 119 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день 69 из них снесены, достроены или приведены в соответствие с требованиями законодательства. Работа по оставшимся объектам продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.