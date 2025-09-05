В округе Пушкинский ведется работа с жителями, чьи дома признаны аварийными

В округе Пушкинский реализуется программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. С людьми ведется работа по оформлению документов, подбору жилья, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Квартиры предоставляют как со вторичного рынка, так и в новостройках. Получив жилье, не все люди снимаются с регистрационного учета. Из-за этого старые дома не могут сносить. А еще не всех удается расселить.

На Озерной улице в Пушкино семь домов подлежат расселению, в пяти из них люди уже получили новые квартиры. С оставшимися жильцами встретились председатель муниципального Совета депутатов Артем Садула со своим заместителем Николаем Михайлиным и уполномоченным главы округа Ниной Ушаковой. Комиссия пообщалась с жителями и узнала, почему они еще не переселились.

Ситуации у жителей разные, с кем-то ведутся судебные разбирательства, так как они не согласны с тем жильем, которые им предоставляют. Часть собственников жилых помещений просто не могут найти.

Но больший процент собственников аварийного жилищного фонда довольны предоставленными им квартирами.

До 2017 года в округе Пушкинский были признаны аварийными 66 многоквартирных домов. Это порядка 1700 жителей. Ежегодно по программе переселения людей расселяют в новые дома, работа ведется на постоянной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.