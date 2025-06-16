В округе Пушкинский снесут три аварийных дома в 2025 году

В округе Пушкинский продолжается работа в рамках государственной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда Московской области. В перечне — три аварийных дома. Два здания расположены в Пушкине: это дом 12 по улице Некрасова и дом 10 на улице Текстильщиков. А также дом 25 по улице Свердлова в Красноармейске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эти многоквартирные дома были признаны аварийными еще до 2017 года. В здании на Свердлова администрация переселила жителей восьми помещений, в Пушкино, на Некрасова, 12 — двадцати шести жилых помещений, а на Текстильщиков, 10 — пяти помещений.

«Подрядчик по сносу уже определен, он приступит к работам через 10 дней. Будет установлено ограждение. Пока он готовит проект организации сноса, только после этого мы сможем допустить его к проведению работ. Все работы будут выполнены в течение 30 дней по этим трем домам», — сказал заместитель главы округа Пушкинский Людмила Конопатченкова.

15 июня заместитель главы округа Пушкинский Людмила Конопатченкова и уполномоченный главы округа Ольга Алексеева встретились с жителями Красноармейска, чтобы рассказать об этапах сноса дома. На встрече отметили, что снос аварийных расселенных домов возможен только после снятия всех жильцов с регистрационного учета. Пока этого не произойдет, дом так и будет стоять заброшенным и вызывать дискомфорт у жителей соседних домов.

«Получив новое жилье, жители должны перерегистрироваться в новое жилье. Многие этого не делают. Мы, конечно, их обзваниваем, просим, но иногда получаем отказ и тогда идем в суд. И только после решения суда о принудительной перерегистрации человека, когда дом становится полностью свободен от зарегистрированных граждан, тогда только мы можем произвести снос», — рассказала Конопатченкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб.

«Главная задача — каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб, на КРТ, реновацию попросту говоря. Если эта цель не преследуется, то большой вопрос — зачем такая стройка? Или рабочие места, <…> или расселение из бараков», — подчеркнул Воробьев.