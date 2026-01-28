В Одинцовском округе завершена передача ключей в первой очереди Skolkovo One

Покупатели квартир в первой очереди жилого комплекса Skolkovo One в Одинцовском городском округе получили ключи от своих квартир и кладовых помещений, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Жилой комплекс бизнес-класса Skolkovo One от IKON Development расположен в поселке Заречье Одинцовского городского округа, рядом с Мещерским парком. Дольщики получили ключи от квартир в 4, 5 и 6 корпусах первой очереди по адресам: улица Торговая, дома 5, 7 и 9.

В комплекс входят три девятиэтажных здания с подземным уровнем, где размещены кладовые и технические помещения. Общая площадь домов составляет 44 087 кв. метров, всего предусмотрено 676 квартир с разнообразными планировками и улучшенными видовыми характеристиками. На первых этажах расположены 26 коммерческих помещений для стрит-ритейла общей площадью 2 830 кв. метров.

В каждом доме оборудованы просторные лобби площадью от 150 до 200 кв. метров с высокими потолками и индивидуальным дизайном. Входные группы включают зоны ожидания, ресепшн и колясочные. В зданиях установлены премиальные лифты, а безопасность обеспечивают автоматизированные системы контроля доступа.

Придомовая территория площадью 1,75 га благоустроена, высажены деревья и кустарники, разбиты цветники. Комплекс связан с Мещерским парком сетью пешеходных маршрутов. Для жителей предусмотрены плоскостной паркинг на 380 машино-мест и парковка на территории на 170 мест, оборудованные шлагбаумами, видеонаблюдением и освещением.

Застройщики Подмосковья, включая ПИК, «Самолет», «Гранель» и ФСК, продолжают развивать социальную инфраструктуру жилых комплексов за счет внебюджетных средств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.