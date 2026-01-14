В Одинцово продолжается строительство пристройки к школе № 9

В Одинцово ведутся бетонные работы на пристройке к средней школе № 9, готовность объекта превышает 28 процентов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядная организация выполняет переопирание перекрытия второго этажа, а также устройство армокаркасов стен и колонн второго и третьего этажей. На этих этажах продолжается бетонирование стен и перекрытий. На строительной площадке задействованы 64 рабочих, 5 инженерно-технических специалистов и 5 единиц техники.

Строительство пристройки на 550 мест началось в 2025 году. Новый корпус площадью 9,5 тысячи квадратных метров позволит разгрузить основное здание школы и перейти к обучению в одну смену. В пристройке разместятся дополнительные учебные кабинеты, мастерские трудового обучения, класс кулинарии, столовая, спортивный и актовый залы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства пристройки на 400 мест к СОШ №1 в городском округе Королев, которая должна открыться в 2025 году. Глава региона пообщался с учителями и родителями школьников.

«Сейчас мы строим современную пристройку на 400 мест к первой школе. Очень важно, чтобы основное здание ей соответствовало. Поэтому обновляем фасад и не только, чтобы все сочеталось. Очень надеемся, что к 1 сентября 2025 года все сделаем. В пристройке будет учиться начальная школа», — заявил Воробьев.