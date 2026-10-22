В Одинцово отремонтируют лифт в доме № 36 на улице Маршала Жукова

Лифт в подъезде № 2 дома № 36 на улице Маршала Жукова в Одинцово планируют полностью отремонтировать в ближайшее время. Замену поврежденного датчика фотореверса наметили на 22 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вандалы повредили датчики фотореверса лифта в подъезде № 2 дома № 36 на улице Маршала Жукова в Одинцово. При этом механический реверс продолжает исправно работать, а состояние лифта позволяет использовать его по назначению.

По информации обслуживающей организации ООО СП «ЛИФТЕК», новый датчик фотореверса закупят и установят 22 октября.

В 2026 году в Одинцовском округе в рамках региональной программы заменят 24 лифта. В домах устанавливают оборудование отечественных заводов. По данным администрации, оно не уступает зарубежным аналогам по характеристикам и имеет преимущества по стоимости и удобству обслуживания. Исправность лифтов важна для комфорта и безопасности жителей многоквартирных домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.