В Одинцове завершают капремонт старого корпуса гимназии № 14

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход капремонта старого корпуса гимназии № 14. В здании полностью заменили инженерные коммуникации и обновили кровлю. Электротехнические и отделочные работы близятся к завершению.

«На объекте находятся 26 человек, включая инженерных специалистов. Обновленный корпус по уровню отделки и оснащения не будет уступать новому зданию», — уточнил Андрей Иванов.

На втором и третьем этажах разместятся начальные классы — около 600 учащихся. До строительства нового корпуса в старом здании учились 1600 детей. Первый этаж отведут под специализированные кабинеты музыки, изобразительного искусства, робототехники и иностранного языка. Рядом разместят игровые комнаты групп продленного дня. Необходимое оборудование уже закупили.

Во втором крыле актовый зал превратят в универсальную творческую площадку и домашнюю сцену школьного театра-студии. В спортивном зале уложат новое травмобезопасное покрытие. Площадь зала позволит разнообразить занятия спортом. Глава округа также поручил рассмотреть возможность обустройства во дворе автогородка для занятий по дорожной безопасности.

После переезда начальной школы потоки младших и старших учеников перестанут пересекаться. Иванов подчеркнул, что возможности обновленного здания необходимо максимально использовать для учебы, спорта и творчества.

Все ремонтные работы планируют завершить до конца ноября. Занятия в обновленном корпусе должны начаться в начале третьего триместра.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

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