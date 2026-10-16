В Одинцове заменяют отработавший 25 лет лифт на Новоспортивной улице

Замена лифта в корпусе 1 дома № 4 на Новоспортивной улице в Одинцове началась в октябре и завершится в течение двух недель. Работы проводят по региональной программе капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В первом корпусе дома № 4 на Новоспортивной улице в Одинцове меняют импортный лифт 2001 года выпуска. Он отработал предусмотренные регламентом 25 лет. Вместо него установят полностью отечественное оборудование Серпуховского лифтостроительного завода.

По словам представителей управляющей организации, эксплуатация зарубежных подъемных механизмов обходится неоправданно дорого, а доставка запчастей нередко занимает несколько месяцев. Российские лифты стоят дешевле, и их проще обслуживать.

Работы начались в октябре и завершатся в течение двух недель. Подрядчик установит новую кабину, лебедку, автоматику, двери на этажах и направляющие. Замена оборудования повысит комфорт и безопасность жителей 14-этажного дома.

Всего в Одинцовском округе в 2026 году по региональной программе Фонда капитального ремонта заменят 24 лифта в многоквартирных домах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.