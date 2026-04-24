В Одинцове детский сад на 245 мест достиг готовности 80%

Детский сад «Кубик» на 245 мест в ЖК «Союзный» в Одинцове готов на 80%. Строители ведут внутреннюю отделку, монтаж инженерных систем и благоустройство территории, завершить работы планируют в июне 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Детский сад строят в районе улиц Верхне-Пролетарская и Сосновая. Общая площадь здания составляет около 3,9 тыс. квадратных метров. Учреждение рассчитано на группы разного возраста.

Внутри разместят игровые и учебные помещения, спортивный зал, комнаты для музыки и творчества, а также зоны отдыха. Основные строительные этапы уже завершены — выполнены фундамент и каркас здания. Сейчас специалисты проводят внутреннюю отделку, монтируют инженерные системы и приводят в порядок прилегающую территорию. Параллельно продолжается обустройство встроенного помещения под общественные нужды.

Строительство находится под контролем Главгосстройнадзора Московской области. Инспекторы провели профилактический визит и проверили соблюдение проектных требований. Застройщиком выступает АО «СЗ «Вектор недвижимости». ЖК «Союзный» включает семь жилых корпусов, а также торговый центр, крытые отапливаемые паркинги и благоустроенные дворы.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.