В Новосибирске в 2026 году откроются 7 новых школ на 5,7 тысячи человек

В Новосибирской области в 2026 году собираются возвести семь новых школ. Места в них появятся для 5 775 детей, рассказали в министерстве строительства региона в ответ на запрос « Om1 Новосибирск ».

Одно из учебных учреждений возведут в Татарском районе. Там смогут учиться до 550 человек. Шесть школ возведут в Новосибирске в соответствии с концессионными соглашениями.

В городе в 2026 году собираются уделять внимание безопасности детей по дороге в школу. Власти Новосибирска планируют потратить примерно 50 млн рублей на обустройство наружного освещения по дорогам следования к учреждениям.

Ранее сообщалось, что в конце 2025 года в Новосибирской области значительно выросли цены на некоторые продукты питания. Огурцы подорожали практически на 30%. Картофель стал дороже на 8,5%, свекла — на 7%, репчатый лук — на 5,8%.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.