Овощи по цене мяса: что происходит с ценами на огурцы в Новосибирске

В конце 2025 года в Новосибирской области существенно поднялась стоимость ряда продуктов питания. Наиболее резкий скачок был зафиксирован в ценовой категории овощей. Так, огурцы поднялись в цене почти на 30% (+27,3%), сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на пресс-службу Новосибирскстата.

Помимо огурцов, инфляция затронула весь овощной ряд: подорожали картофель (+8,5%), свекла (+7%), репчатый лук (+5,8%) и белокочанная капуста (+5,7%). Не осталось в стороне и мясо: наиболее заметный рост показала индейка (+6,1%), следом за ней — свинина (+3%), говядина (+1,7%) и курица (+1,5%).

«Изменились цены на муку пшеничную (+5,3%), какао (+3,3%), воду минеральную и питьевую (+3,2%), вермишель (+3%), яйца куриные (+2,7%), сыры твердые, полутвердые и мягкие (+2,5%), печенье (+1,9%), карамель (+0,8%), мед пчелиный натуральный (+0,2%)», — отметили эксперты.

Однако на этом рост цен не остановился. Уже в январе 2026 года стоимость свежих огурцов в Новосибирске установила новые рекорды, впервые превысив цену на свинину. В середине января килограмм длинноплодных огурцов достигал отметки в 555 рублей.

Общероссийская статистика также подтверждает эту тревожную тенденцию: в среднем по стране за январь огурцы подорожали на 28,5%, причем только за одну неделю (13-19 января) прирост составил 6%. В это же время в торговых сетях Новосибирска среднеплодные сорта огурцов продавались по цене 299–339 рублей за килограмм. Она сопоставима со стоимостью куриного филе (340 руб.), в то время как свинина была немного дороже (477 руб.)

Столь резкое повышение цен привлекло внимание контролирующих органов. Федеральная и региональная антимонопольные службы инициировали ряд проверок для выяснения причин ситуации.

Специалисты в области аграрного рынка связывают этот всплеск с несколькими ключевыми факторами. Основным из них является практически полный переход российского рынка на овощи местного тепличного производства в зимний сезон, что сопровождается значительным увеличением издержек производителей. Затраты на энергоресурсы, такие как электричество и газ, а также необходимость искусственного досвечивания культур в холодный период напрямую влияют на конечную стоимость.

Для потребителей, предпочитающих пользоваться сервисами доставки готовой еды и продуктов, огурцы превратились в особо дорогой товар. Так, например, упаковка азербайджанских огурцов весом 900 г обходится покупателю почти в 1200 рублей без учета скидки. Стоимость килограмма корнишонов приближается к 1 тыс. руб., а за «Белый патрон» приходится отдавать более 1300 рублей за килограмм.