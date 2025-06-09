В новом здании королевской школы № 1 проходят фасадные работы

В подмосковном Королеве продолжается строительство пристройки к зданию школы № 1 на 400 мест. Строительная готовность составляет более 60%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы на объекте идут по госпрограмме Подмосковья за счет средств бюджета.

«Строители ведут устройство фасадов. Фасад здания будет трех цветов — серого, белого и зеленого. Параллельно возводится отапливаемый переход от нового корпуса к школе. Рабочие закончили его утепление», — говорится в сообщении.

Новый корпус, рассчитанный на 400 учащихся, обещает стать настоящим украшением школы. Его дизайн вдохновлен космической тематикой и внешне он напоминает Международную космическую станцию. После завершения строительства школа будет включать в себя три корпуса, два из которых уже полностью готовы принять учеников.

Завершить все работы на объекте планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.