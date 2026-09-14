Родителям ответили, как быть с желанием школьника сделать цветное окрашивание
Директор Домашней школы «Цифриум» Алий Шокаров посоветовал родителям обсудить с ребенком желание сменить имидж и учитывать правила школы, сообщает vse42.ru.
Эксперт рассказал, что желание изменить внешность — естественная часть взросления. Родителям стоит выяснить, почему ребенок хочет покрасить волосы: чтобы выделиться, подражать кумиру или поэкспериментировать.
Если школа установила требования к внешнему виду, их следует объяснить как часть ее правил и культуры. Жесткий запрет без объяснений может вызвать у подростка протест.
«При отсутствии жесткого запрета предложите компромисс: временные красители или щадящие оттенки. Это позволит ребенку попробовать новое, не нарушая правил», — посоветовал Алий Шокаров.
Эксперт также предложил поддержать самовыражение ребенка через творчество, спорт, хобби или школьные проекты.
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