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Родителям ответили, как быть с желанием школьника сделать цветное окрашивание

Директор Домашней школы «Цифриум» Алий Шокаров посоветовал родителям обсудить с ребенком желание сменить имидж и учитывать правила школы, сообщает vse42.ru .

Эксперт рассказал, что желание изменить внешность — естественная часть взросления. Родителям стоит выяснить, почему ребенок хочет покрасить волосы: чтобы выделиться, подражать кумиру или поэкспериментировать.

Если школа установила требования к внешнему виду, их следует объяснить как часть ее правил и культуры. Жесткий запрет без объяснений может вызвать у подростка протест.

«При отсутствии жесткого запрета предложите компромисс: временные красители или щадящие оттенки. Это позволит ребенку попробовать новое, не нарушая правил», — посоветовал Алий Шокаров.

Эксперт также предложил поддержать самовыражение ребенка через творчество, спорт, хобби или школьные проекты.

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