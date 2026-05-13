В Ногинске начали монолитные работы в школе на 550 мест

Строители приступили к монолитным работам на площадке новой школы на 550 мест вблизи микрорайона «Полет» в Ногинске. Сейчас ведется армирование фундаментной плиты и устройство гидроизоляции, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новую школу возводят по государственной программе Московской области за счет средств бюджета. В настоящее время на объекте работают 30 специалистов и задействованы четыре единицы техники.

Проект предусматривает строительство трехэтажного здания блочного типа площадью более 9,3 тыс. кв. м. В школе разместят блоки начальных и основных классов, специализированные кабинеты, помещения для занятий спортом и творчеством, столовую и библиотечно-информационный центр.

Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2029 года.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.