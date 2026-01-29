В Нахабине строят пристройку к поликлинике на 550 мест

.В Нахабине под Красногорском продолжается строительство пристройки к поликлинике на 550 посещений в смену. Работы планируют завершить в четвертом квартале 2026 года, сообщает пресс-служба собкоров-РИАМО.

В поселке Нахабино городского округа Красногорск ведется строительство пристройки к действующей поликлинике на улице Институтская, 9а. Объект рассчитан на 550 посещений в смену.

По словам начальника участка Эдгара Нерсияна, завершены подготовительные этапы, сейчас идут монолитные работы. Фундаментная плита связана, в ближайшее время начнется ее заливка. После этого строители приступят к возведению стен и вывозу грунта.

Для устойчивости котлована выполнено водопонижение: по периметру установлены иглофильтры, проведена подбетонка и двухслойная гидроизоляция. Здание будет отдельно стоящим, но соединится с существующей поликлиникой переходом на уровне четвертого этажа. Общая длина строения увеличится почти на девять метров.

На площадке работают пять единиц техники, включая экскаватор, и около 25 специалистов. Строительство идет по графику. Завершить объект планируют в четвертом квартале 2026 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.