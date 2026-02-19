В Мытищах строят детский сад на 350 мест в квартале «Белый Град»

В жилом квартале «Белый Град» в Мытищах началось строительство детского сада на 350 мест. Девелопер Ingrad, приобретённый компанией Sminex в 2024 году, реализует проект в составе первой очереди жилого комплекса.

Общая площадь дошкольного учреждения составит 4,4 тыс. кв. метров. В здании разместят 14 групп, включая две для детей до трёх лет. Проект предусматривает классы для развивающих занятий, музыкальный и физкультурный залы, столовую, медицинский кабинет, а также игровые и рекреационные зоны. На территории оборудуют две детские площадки.

Ввод детского сада в эксплуатацию запланирован одновременно с завершением строительства домов первой очереди квартала. В состав первой очереди входят шесть домов высотой от 12 до 23 этажей с различными вариантами планировок квартир.

Жилой квартал «Белый Град» расположен рядом с зелёной поймой, каскадом прудов и парком «Яуза». В шаговой доступности находятся две школы, четыре детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а также медицинский и торгово-офисный центры.

В Московской области девелоперы реализуют комплексное развитие территорий, обеспечивая новые жилые кварталы необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.