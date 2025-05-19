В Мытищах проверили ход строительных работ по возведению корпуса гимназии № 17

В рамках народной программы глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая совместно с министерством жилищной политики Московской области, Главстройнадзором Московской области, прокуратурой Московской области, Мытищинской прокуратурой, депутатским корпусом и инициативной группой родителей проверили ход работ по возведению нового корпуса гимназии № 17. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас на объекте ведутся работы по отделке фасада. Внутри здания выполняются стяжка полов, укладка плитки и отделочные работы. На прилегающей территории продолжаются работы по благоустройству.

На территории первого корпуса гимназии ведется устройство спортивного ядра. Уложен резиновый слой покрытия. До 26 мая завершится установка забора.

«Продолжим практику регулярных выездов вместе с родителями на объект. Также будут продолжены ежедневные проверки со стороны администрации и надзорных органов», — сказала Юлия Купецкая.

Открытие нового корпуса гимназии запланировано в 2025 году.

Строительство новых образовательных учреждений и модернизация существующих — один из приоритетов Народной программы, направленный на создание современных и комфортных условий для обучения и воспитания подрастающего поколения. Новый корпус гимназии № 17 — долгожданный объект для жителей округа, призванный решить проблему нехватки мест и обеспечить высокое качество образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.