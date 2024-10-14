В Мытищах продолжается строительство школы на 1,1 тыс мест с экотропой и огородом

Строители уже возвели фундамент и монолитный каркас здания. В настоящее время ведутся работы по устройству каменной кладки, внутренних инженерных систем.

Школа площадью более 13 тысяч квадратных метров будет рассчитана на 1 100 учеников. В образовательном учреждении оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, лаборатории, мастерские по обработке ткани, дерева, металла, классы кулинарии, музыки, ИЗО и черчения.

Внеучебные мероприятия будут проводиться в двусветном актовом зале высотой более шести метров, куда можно будет зайти как с первого, так и со второго этажа. Его выполнят в виде амфитеатра и оборудуют сценой, кладовой и костюмерной. Также для учеников будут доступны читальные залы с зоной просмотра фильмов и презентаций.

Рядом со школой появятся пространства для игр, активного отдыха и общения. Большой спортивный комплекс под открытым небом объединит в себе футбольное поле, площадку для баскетбола и волейбола, беговую дорожку и полосу препятствий. На прилегающей территории высадят деревья и кустарники, оборудуют учебно-опытную зону с эко-тропой и огородом.

Строительство образовательного учреждения завершится во втором квартале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.