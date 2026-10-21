В Мытищах два дома квартала «Белый Град» поставили на кадастровый учет

Два новых дома на 602 квартиры в квартале «Белый Град» в Мытищах получили кадастровые номера. Новоселы смогут оформить право собственности на жилье, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детские сады, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Дома расположены по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, пр. 497, д. 8 и 8Б. Их кадастровые номера — 50:12:0000000:62862 и 50:12:0102311:1604. Постановку на учет обеспечили министерство жилищной политики и управление Росреестра по Московской области.

Общая площадь зданий на 602 квартиры составляет 41 тыс. кв. метров. Сейчас в проекте представлены студии и квартиры с одной или двумя спальнями площадью от 26 до 77 кв. метров, в том числе с балконами и лоджиями. В каждом корпусе есть просторные лобби, колясочные и кладовые-келлеры. Первые этажи отведены под магазины, салоны, сервисы и кафе.

Квартал «Белый Град» строит девелопер Ingrad, приобретенный компанией Sminex в 2024 году. Проект предусматривает собственную социальную и коммерческую инфраструктуру. Рядом находится зеленая пойма Яузы, с которой квартал связывают пешеходные и велосипедные маршруты. На территории созданы детские площадки для разных возрастов, спортивные зоны, променады и места для спокойного отдыха.

В Подмосковье девелоперы ФСК, «Гранель», «Самолет», ПИК, Level Group, «Брусника» и другие вместе с жильем строят необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.