Певица Анита Цой рассказала о лечении болезни Грейвса радиоактивным йодом

Певица Анита Цой прошла лечение радиоактивным йодом из-за болезни Грейвса. На восстановление ей потребуется еще год, сообщает «Вечерняя Москва» .

55-летняя артистка опровергла слухи об онкологическом заболевании. Она объяснила, что давно живет с болезнью Грейвса — аутоиммунным заболеванием щитовидной железы. Врачи решили удалить орган не хирургическим путем, а с помощью таблетки радиоактивного йода.

После лечения певица столкнулась с сильными побочными эффектами: металлическим привкусом во рту и небольшим выпадением волос. Сейчас она постепенно переходит на заместительную гормональную терапию.

«Оказалось, это дело небыстрое и нелегкое. Я-то думала, уже все: лучевую терапию прошла, щитовидки уже нет — можно зажигать! Но, оказывается, еще год нужен на восстановление», — сообщила Анита Цой.

Эндокринолог и диетолог Антон Поляков пояснил, что после удаления щитовидной железы человеку нужна пожизненная заместительная терапия. Врач индивидуально подбирает препараты и дозировку. Обычно используют тироксин, который организм превращает в активный гормон трийодтиронин, иногда назначают их сочетание.

По словам Полякова, при правильном подборе терапии качество жизни существенно не меняется. Пациент может сохранить прежний уровень физических нагрузок, но ему важно соблюдать режим работы и отдыха.

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