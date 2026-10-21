Подмосковье представило предложения по развитию энергетики

Московская область на Российской энергетической неделе — 2026 предложила меры развития электросетей, газоснабжения и теплоснабжения. Часть инициатив представили вице-премьеру РФ Александру Новаку и министру энергетики России Сергею Цивилеву и получили поддержку для дальнейшей проработки, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Регион предложил оценивать территориальные сетевые организации по доле их трансформаторной мощности и линий электропередачи в энергосистеме региона, а не по единым абсолютным показателям. В Подмосковье действующие пороги составляют лишь около 0,5% мощности и 0,3% протяженности сетей.

Промышленные накопители запасают электроэнергию и возвращают ее в сеть при пиковом потреблении или дефиците мощности. Накопители мощностью более 25 МВт предложено сделать самостоятельными участниками оптового рынка электроэнергии и мощности. Также регион выступил за возврат инвестиций в такие проекты в энергодефицитных зонах и допуск накопителей на рынок системных услуг.

В газовой отрасли предложено ускорить принятие федеральных критериев для газораспределительных организаций. Сейчас этот статус может получить любой владелец газопровода; в области работают восемь таких организаций.

Регион также предложил разрешить субъектам РФ применять коэффициенты одновременности при расчете свободной мощности газораспределительных станций, учитывая реальную, а не максимальную нагрузку по выданным техническим условиям. В Подмосковье коэффициент 0,6 для населения позволил высвободить 179 тыс. куб. м в час — достаточно для подключения около 25 тыс. домовладений или 300 котельных по 5 МВт без строительства новых станций.

Опыт модернизации теплоснабжения и работы с более чем 400 ресурсоснабжающими организациями лег в основу еще трех инициатив: единого стандарта технической политики, государственной электронной платформы схем теплоснабжения и профильных дисциплин в вузах и колледжах. Рассмотрение проектов на научно-техническом совете позволило оптимизировать решения на 3,6 млрд рублей, или 13%. За год региональную техническую политику дополнили более чем 50 изменениями.

По словам руководителя Центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго России Олега Жданеева, инициативы вынесут на ближайший научно-технический совет министерства по развитию российской инженерной школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.