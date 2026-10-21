Андрей Воробьев дал старт форуму «Код роста: технологичный бизнес в России»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл форум «Код роста: технологичный бизнес в России», который проходит в подмосковном Красногорске.
По словам главы региона, он очень рад, что в Подмосковье собрались люди, которые вовлечены в экономику, бизнес и развитие России.
«Мы пригласили вас в Подмосковье еще и для того, чтобы познакомиться с вами, еще раз показать, сказать и самое главное, практически подтвердить заинтересованность новых инвесторов в новых идеях, в умных людях, которые не боятся различных сложностей. Нет бизнеса, который бы не преодолевал разные сложности, и вы, представители малого и среднего бизнеса, для нас важны», — обратился к присутствующим Воробьев.
Он добавил, что сегодня присутствует понимание о том, что будущее за повышением производительности, автоматизации и роботизации. В настоящее время искусственный интеллект стал важным элементом, а умение эффективно его использовать — конкурентное преимущество.
Форум «Код роста: технологичный бизнес в России» проходит 21 октября в Доме правительства Московской области. В ходе мероприятия обсудят развитие технологичного бизнеса и его влияние на развитие экономики, инструменты развития технологических компаний и многое другое.
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